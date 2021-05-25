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Время покажет. Закрытое небо Белоруссии 25.05.2021

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Видео 25.05.2021. Время покажет. Закрытое небо Белоруссии
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Видео - Время покажет. Закрытое небо Белоруссии (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Совет Европы требует европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии и принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза, а также выступает за введение новых экономических санкций против властей Белоруссии.

 

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