Совет Европы требует европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии и принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза, а также выступает за введение новых экономических санкций против властей Белоруссии.

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