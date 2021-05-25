Трусливые либерасты против Кадырова: кто и зачем раскручивает флешмоб против главы Чечни

«Лукашенко делает выводы». Как Запад заигрался с белорусской оппозицией и перешел красную черту

От Белоруссии до Газы: Батька, Раис и другие. АРМАГЕДДОНЫЧ

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «СХВАТИЛ НА ЛЕТУ» «Ловкий с лету хватает, нерасторопный и спящего не поймает» - как Лукашенко переиграл оппозицию.

- Лукашенко начинает и выигрывает?

- Кого именно поймал Лукашенко?

- Почему Америке можно, а Лукашенко нельзя?

- Для чего и как используют родственников оппозиционеров.



ТЕМА: ВСПОМНИТЬ О ВОСПИТАНИИ.

- Почему сейчас власть озаботилась воспитанием молодежи?

- Можно ли ее воспитать и зачем?

- Возможно ли воспитание без идеи?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Схватил на лету. Вспоминаем о воспитании. Наши с Борисом Якеменко (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.