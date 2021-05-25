Соловьёв LIVE - Схватил на лету. Вспоминаем о воспитании. Наши с Борисом Якеменко (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Лукашенко делает выводы». Как Запад заигрался с белорусской оппозицией и перешел красную черту
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «СХВАТИЛ НА ЛЕТУ» «Ловкий с лету хватает, нерасторопный и спящего не поймает» - как Лукашенко переиграл оппозицию.
- Лукашенко начинает и выигрывает?
- Кого именно поймал Лукашенко?
- Почему Америке можно, а Лукашенко нельзя?
- Для чего и как используют родственников оппозиционеров.
ТЕМА: ВСПОМНИТЬ О ВОСПИТАНИИ.
- Почему сейчас власть озаботилась воспитанием молодежи?
- Можно ли ее воспитать и зачем?
- Возможно ли воспитание без идеи?
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