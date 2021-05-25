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Соловьёв LIVE. Схватил на лету. Вспоминаем о воспитании. Наши с Борисом Якеменко 25.05.2021

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Соловьёв LIVE 25.05.2021. Схватил на лету. Вспоминаем о воспитании. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Схватил на лету. Вспоминаем о воспитании. Наши с Борисом Якеменко (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!  

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «СХВАТИЛ НА ЛЕТУ» «Ловкий с лету хватает, нерасторопный и спящего не поймает» - как Лукашенко переиграл оппозицию.  

- Лукашенко начинает и выигрывает?
- Кого именно поймал Лукашенко?
- Почему Америке можно, а Лукашенко нельзя?
- Для чего и как используют родственников оппозиционеров.


 ТЕМА: ВСПОМНИТЬ О ВОСПИТАНИИ. 

- Почему сейчас власть озаботилась воспитанием молодежи? 
- Можно ли ее воспитать и зачем?  
- Возможно ли воспитание без идеи?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Схватил на лету. Вспоминаем о воспитании. Наши с Борисом Якеменко (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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