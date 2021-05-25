Телеканал Дождь - Санкции против Беларуси из-за Протасевича. Софья Сапега арестована. Уголовное дело против Навального (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
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Евросоюз расширит санкции против Беларуси из-за задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает пресс-служба канцлера Германии Ангелы Меркель.
В Беларуси россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем, арестовали на два месяца. Об этом Дождю сообщил адвокат Александр Филанович.
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