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Дождь. Санкции против Беларуси из-за Протасевича. Софья Сапега арестована. Уголовное дело против Навального 25.05.2021

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Телеканал Дождь 25.05.2021. Санкции против Беларуси из-за Протасевича. Софья Сапега арестована. Уголовное дело против Навального
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Телеканал Дождь - Санкции против Беларуси из-за Протасевича. Софья Сапега арестована. Уголовное дело против Навального (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Евросоюз расширит санкции против Беларуси из-за задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает пресс-служба канцлера Германии Ангелы Меркель. 

 

В Беларуси россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем, арестовали на два месяца. Об этом Дождю сообщил адвокат Александр Филанович.

 

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