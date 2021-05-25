«Большую часть жизни провела в Беларуси»: что известно о подруге Романа Протасевича

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Евросоюз расширит санкции против Беларуси из-за задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает пресс-служба канцлера Германии Ангелы Меркель.

В Беларуси россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем, арестовали на два месяца. Об этом Дождю сообщил адвокат Александр Филанович.

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