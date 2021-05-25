Настоящие чудеса демократии от Латвии, там предложили взять в заложники пребывающую в Риге хоккейную белорусскую сборную. Айгарс Бикше предлагает обменять спортсменов на узников режима Лукашенко, мол, хватит с ним цацкаться. Удивительно, второй день пошёл, как Батьку всячески хотят наказать за авиатерроризм, а сами предлагают такие же по сути методы.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.