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Вечер с Владимиром Соловьевым 25.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 25.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (25 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Настоящие чудеса демократии от Латвии, там предложили взять в заложники пребывающую в Риге хоккейную белорусскую сборную. Айгарс Бикше предлагает обменять спортсменов на узников режима Лукашенко, мол, хватит с ним цацкаться. Удивительно, второй день пошёл, как Батьку всячески хотят наказать за авиатерроризм, а сами предлагают такие же по сути методы.

 

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Комментариев: 1
Владимир
25 Мая 2021, 21:53
Сколько мною уважаемый Карен Георгиевич будет жевать старую жвачку критикуя Лукашенко и тем самым подыгрывая западу?
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