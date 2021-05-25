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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна.

Гості студії:

— Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012рр)

— Олексій Кущ, економіст

— Геннадій Друзенко, правник, експерт-міжнародник

— Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс Україна"

— Микола Капітоненко, політолог-міжнародник

— Вадим Трюхан, політолог-міжнародник.

Смотрите онлайн НАШ Черный квадрат с Карасёвым. Угрозы и перспективы встречи Путина и Байдена (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.