НАШ - Черный квадрат с Карасёвым. Угрозы и перспективы встречи Путина и Байдена (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна.
Гості студії:
— Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012рр)
— Олексій Кущ, економіст
— Геннадій Друзенко, правник, експерт-міжнародник
— Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс Україна"
— Микола Капітоненко, політолог-міжнародник
— Вадим Трюхан, політолог-міжнародник.
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