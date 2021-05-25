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Соловьёв LIVE. СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова 25.05.2021

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Соловьёв LIVE 25.05.2021. СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова
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Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов. 

Срочно: Встреча Путина и Байдена в Швейцарии состоится 16 июня

Также в нашем выпуске:
- Европа угрожает Белоруссии
- Саммит ЕС

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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