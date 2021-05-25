Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Лукашенко делает выводы». Как Запад заигрался с белорусской оппозицией и перешел красную черту
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«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.
Срочно: Встреча Путина и Байдена в Швейцарии состоится 16 июня
Также в нашем выпуске:
- Европа угрожает Белоруссии
- Саммит ЕС
Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
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