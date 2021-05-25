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«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.

Срочно: Встреча Путина и Байдена в Швейцарии состоится 16 июня

Также в нашем выпуске:

- Европа угрожает Белоруссии

- Саммит ЕС

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.