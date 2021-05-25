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Открытый эфир (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

Шаг вперед, два назад — с чего вдруг США решили не применять санкции против компаний-операторов «Северного потока — 2»? Почему многие эксперты уверены, что это «послабление» на самом деле тревожный знак.


Удар под дых — почему украинские политики на все лады бросились осуждать администрацию Байдена из-за позиции по «Северному потоку — 2»?


В овечьей шкуре — чем в разных странах занимаются западные фонды поддержки свободы и демократии?


Коренные народы «незалежной» — в новом законопроекте Верховной Рады такими признаются, кроме украинцев — крымские татары, караимы и крымчаки.


В пику «Бессмертному полку» — во Львове отметили «день героев украинско-российской войны». Почему радикалы и сочувствующие им не только прошли по центральным улицам города вызывающим маршем, но и взяли в руки портреты погибших боевиков АТО и коллаборационистов времен Второй мировой войны.


Плацдарм для атаки на Белоруссию — в сети появилось откровенное видео экс-депутата Верховной Рады, бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, в котором он признается как киевские экстремисты совместно с спецслужбами Украины готовили базы и схроны для белорусских террористов. Для каких провокаций готовили боевиков?

 

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