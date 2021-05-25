Задержание Протасевича: ЭТО ДРУГОЕ? ПОНИМАТЬ НАДО

Попытки с помощью рестрикций заставить Россию изменить свою внешнюю политику желаемого результата не дали. О провале санкционной политики Запада заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"По России - политика прогрессивных санкций по "замороженным" ситуациям не является больше эффективной".

Макрон сообщил, что такой вывод должен побудить Брюссель пересмотреть политику на российском направлении, приведя её в соответствие со сложившейся ситуацией.

"Мы должны переопределить рамки наших отношений. Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией", – сказал президент Франции.

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