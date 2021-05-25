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Шафран. Включились лобби и деньги: продажу русских детей не хотят запрещать 25.05.2021

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Шафран 25.05.2021. Включились лобби и деньги: продажу русских детей не хотят запрещать
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Шафран - Включились лобби и деньги: продажу русских детей не хотят запрещать (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Анна Шафран

Государственная Дума давно готова принять закон, серьёзно ограничивающий суррогатное материнство. Но почему-то законодательное прекращение продажи русских детей иностранцам никак не наступит. Кто ставит палки в колёса закону и что в данной ситуации можно сделать, разбираются Анна Шафран и первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

 

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