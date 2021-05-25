Царьград. Главное - В Якутии обязательная вакцинация, в ЦБ «революция» против МВФ, в Минфине «радужное» восстановление (25 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Тема дня: власти Якутии обязали работодателей обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников. Противников прививок в случае отказа теперь могут не пускать на работу. За нарушения новых правил предусмотрели крупный штраф. Другим ключевым событием стала «революция» в ЦБ против МВФ. На Неглинной назвали фонд «черепахой», которая дает «сомнительные» рекомендации. В свою очередь, в Минфине заявили, что восстановление российской экономики идет по более «радужной» траектории, чем прогнозировало правительство.
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