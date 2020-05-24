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Специальный репортаж. Шахты и мат 24.05.2021

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Специальный репортаж 24.05.2021. Шахты и мат
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Специальный репортаж - Шахты и мат (24 Мая 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Зачистка политических конкурентов со стороны украинского президента привела к резкому росту популярности партии «Оппозиционная платформа - за жизнь!». А вскоре, как считают эксперты, репрессии в отношении политических оппонентов, начатые Владимиром Зеленским, приведут к тому, что в Незалежной поднимут голову и другие силы, способные свалить действующий режим. Например, профсоюз украинских горняков, который в ​ последнее время заявляет о себе все громче. Станет ли профессиональный союз горняков новой политической силой в стране? И кто заказал Киеву передел украинского политического «пирога»?

 

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