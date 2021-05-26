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Дождь. «Этот процесс не имеет ничего общего с законом»: за что на Навального завели новое уголовное дело 26.05.2021

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Телеканал Дождь 26.05.2021. «Этот процесс не имеет ничего общего с законом»: за что на Навального завели новое уголовное дело
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Телеканал Дождь - «Этот процесс не имеет ничего общего с законом»: за что на Навального завели новое уголовное дело (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Навальный сообщил о новом уголовном деле против него. Его обвиняют в оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой, которая выносила приговор Навальному по делу об оскорблении ветерана. Против оппозиционера также заведены еще два дела — о мошенничестве и создании «секты».

 

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