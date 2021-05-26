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«Она стала заложницей»: как Лукашенко может использовать задержание россиянки для давления на Путина

Навальный сообщил о новом уголовном деле против него. Его обвиняют в оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой, которая выносила приговор Навальному по делу об оскорблении ветерана. Против оппозиционера также заведены еще два дела — о мошенничестве и создании «секты».

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