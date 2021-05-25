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Между тем. Украина: зачистка олигархов или популизм 25.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 25.05.2021. Украина: зачистка олигархов или популизм
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Между тем с Наталией Метлиной - Украина: зачистка олигархов или популизм (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Зачем украинский президент ищет встречи с Владимиром Путиным? Кто стоит за «крестовым походом» Зеленского против олигархов? Зачем «слуга народа» экстренно увеличил собственную охрану и кого он опасается? Почему простые украинцы боятся превращения страны в приусадебный надел транснационального бизнеса? Почему украинский лидер так боится встречи Байдена и Путина, и успеет ли он переговорить с президентом США до встречи глав двух сверхдержав? Что показали два года президентства Зеленского? И не превращается ли Украина прямо на наших глазах в тоталитарное государство?

 

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