Зачем украинский президент ищет встречи с Владимиром Путиным? Кто стоит за «крестовым походом» Зеленского против олигархов? Зачем «слуга народа» экстренно увеличил собственную охрану и кого он опасается? Почему простые украинцы боятся превращения страны в приусадебный надел транснационального бизнеса? Почему украинский лидер так боится встречи Байдена и Путина, и успеет ли он переговорить с президентом США до встречи глав двух сверхдержав? Что показали два года президентства Зеленского? И не превращается ли Украина прямо на наших глазах в тоталитарное государство?

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