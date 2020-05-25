За 10 лет США создали секретную армию из порядка 60 тысяч человек, сообщил 17 мая американский журнал «Newsweek», ссылаясь на итоги двухлетнего расследования. По информации издания, это - «самая крупная тайная сила, которую когда-либо знал мир». Возможно ли, что «рассекречивание» 60-тысячной невидимой армии - это всего лишь попытка купировать коррупционный скандал?

Так, по данным журнала, в программе Пентагона задействовано около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более $900 миллионов на оплату услуг «секретной армии», в частности на создание фальшивой документации, оплату счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами. Как на протяжении десяти лет американцам удавалось держать в тени спецслужбу, в десять раз большую, чем ЦРУ?

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