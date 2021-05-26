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60 минут. По горячим следам. Президент Лукашенко прервал молчание 26.05.2021

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60 минут 26.05.2021. По горячим следам. Президент Лукашенко прервал молчание
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60 минут - По горячим следам. Президент Лукашенко прервал молчание (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прервал молчание и прокомментировал международный скандал с посадкой в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича, летевшего на его борту.

 

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Комментариев: 1
Зарина
26 Мая 2021, 14:03
С прозападными злобствующими провокаторами более или менее понятно,на чью мельницу они льют воду,собственно и налицо грызня,так называемой разноцветной оппозиции за реальное руководящее финансирование террористической борьбы против народной государственности в Белоруссии,но когда некоторые образованные люди в студии начинают изливать заведомо ложные измышления,игнорируя факты и правовые действия государственных служб,то возникает закономерный вопрос,а на чью мельницу льют воду эти фантазеры,прикидывающиеся друзьями Белоруссии? На мой взгляд эта "дружба" является лицемерием и преследует определенный капиталистический интерес к активам суверенного государства,чего,кстати,ни в коей мере не проявляется у первого лица российского государства,который с уважением относится к братской государственности и народу в целом.
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