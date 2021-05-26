60 минут - По горячим следам. Президент Лукашенко прервал молчание (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
Еще
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прервал молчание и прокомментировал международный скандал с посадкой в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича, летевшего на его борту.
Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Президент Лукашенко прервал молчание (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.