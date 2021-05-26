Комментариев: 1

Зарина

С прозападными злобствующими провокаторами более или менее понятно,на чью мельницу они льют воду,собственно и налицо грызня,так называемой разноцветной оппозиции за реальное руководящее финансирование террористической борьбы против народной государственности в Белоруссии,но когда некоторые образованные люди в студии начинают изливать заведомо ложные измышления,игнорируя факты и правовые действия государственных служб,то возникает закономерный вопрос,а на чью мельницу льют воду эти фантазеры,прикидывающиеся друзьями Белоруссии? На мой взгляд эта "дружба" является лицемерием и преследует определенный капиталистический интерес к активам суверенного государства,чего,кстати,ни в коей мере не проявляется у первого лица российского государства,который с уважением относится к братской государственности и народу в целом.