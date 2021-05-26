Соловьёв LIVE - «Брожение западных умов». Европу не интересует правда! Ждать ли России новых санкций (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Лукашенко делает выводы». Как Запад заигрался с белорусской оппозицией и перешел красную черту
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Запад не стал ждать расследования инцидента с воздушным судном в Минске. Лидеры стран ЕС уже призвали ввести дополнительные санкции против Белоруссии. Теперь ждем новых санкций против России? Обсудили с Марией Захаровой.
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