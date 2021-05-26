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Соловьёв LIVE. «Брожение западных умов». Европу не интересует правда! Ждать ли России новых санкций 26.05.2021

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Соловьёв LIVE 26.05.2021. «Брожение западных умов». Европу не интересует правда! Ждать ли России новых санкций
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Соловьёв LIVE - «Брожение западных умов». Европу не интересует правда! Ждать ли России новых санкций (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Запад не стал ждать расследования инцидента с воздушным судном в Минске. Лидеры стран ЕС уже призвали ввести дополнительные санкции против Белоруссии. Теперь ждем новых санкций против России? Обсудили с Марией Захаровой.

 

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