В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о посадке самолёта Ryanair в Минске, задержании и ареста сооснователя подрывного ресурса Nexta Романа Протасевича, действиях Лукашенко, а также об отказе США от санкций против газопровода «Северный Поток - 2».

Смотрите онлайн Николай Стариков Арест и посадка в Минске. Отмена санкций против «Северного Потока - 2» (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.