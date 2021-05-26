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Николай Стариков. Арест и посадка в Минске. Отмена санкций против «Северного Потока - 2» 26.05.2021

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Николай Стариков 26.05.2021. Арест и посадка в Минске. Отмена санкций против «Северного Потока - 2»
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Николай Стариков - Арест и посадка в Минске. Отмена санкций против «Северного Потока - 2» (26 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о посадке самолёта Ryanair в Минске, задержании и ареста сооснователя подрывного ресурса Nexta Романа Протасевича, действиях Лукашенко, а также об отказе США от санкций против газопровода «Северный Поток - 2».

 

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