Перший Незалежний - Шоу "Большой день" (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Еще
Гости студии:
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
Экс-народный депутат Андрей Павловский,
Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская
Политолог Сергей Годный
Политический аналитик Алексей Калиниченко
Адвокат Иван Либерман
Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский
Экс-министр экономики Виктор Суслов.
Смотрите онлайн Перший Незалежний Шоу "Большой день" (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.