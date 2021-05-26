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Перший Незалежний. Шоу "Большой день" 26.05.2021

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Перший Незалежний 26.05.2021. Шоу "Большой день"
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Перший Незалежний - Шоу "Большой день" (26 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Гости студии:
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
Экс-народный депутат Андрей Павловский,
Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская
Политолог Сергей Годный
Политический аналитик Алексей Калиниченко
Адвокат Иван Либерман
Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский 
Экс-министр экономики Виктор Суслов.

 

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