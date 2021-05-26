Санкции против Беларуси из-за Протасевича. Софья Сапега арестована. Уголовное дело против Навального

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В среду, 26 мая, Александр Лукашенко выступил перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Беларуси. Он прокомментировал посадку самолета Ryanair, в котором летел бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапегой.

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