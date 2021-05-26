В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— МАРАФОН дня: Коли настане «політика розрядки» для нашої країни?

— Зустріч радників Нормандської четвірки. Питання Донбасу

— Україна призупинила авіасполучення з Мінськом. Реакція Білорусі

— Реакція Лукашенка на санкції та заяви щодо посадки літака з Протасевичем у Мінську

— Чи об’єднається Лукашенко з Путіним? Союзна держава. Китай

— Атаки Нацради телеканалу НАШ

— Конфлікт Кличко-Зеленський

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»

— Олег Дунда, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

— Сергій Крамаренко, політичний експерт

— Марина Черенкова, член правління Національної платформи примирення та єдності

II ЧАСТИНА

— Геннадій Москаль , голова Закарпатської ОДА 2015-2019рр.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Лукашенко и Путин создадут Союзное государство? Нормандские переговоры (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.