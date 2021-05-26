НАШ - Марафон. Лукашенко и Путин создадут Союзное государство? Нормандские переговоры (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— МАРАФОН дня: Коли настане «політика розрядки» для нашої країни?
— Зустріч радників Нормандської четвірки. Питання Донбасу
— Україна призупинила авіасполучення з Мінськом. Реакція Білорусі
— Реакція Лукашенка на санкції та заяви щодо посадки літака з Протасевичем у Мінську
— Чи об’єднається Лукашенко з Путіним? Союзна держава. Китай
— Атаки Нацради телеканалу НАШ
— Конфлікт Кличко-Зеленський
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»
— Олег Дунда, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Сергій Крамаренко, політичний експерт
— Марина Черенкова, член правління Національної платформи примирення та єдності
II ЧАСТИНА
— Геннадій Москаль , голова Закарпатської ОДА 2015-2019рр.
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