Новый транзитный маршрут через Россию открыл крупнейший контейнерный перевозчик планеты – датская компания Maersk. Явно продавшиеся русским европейцы решили, что невыгодно тащить грузы в Турцию через Суэцкий канал, рискуя застрять в какой-нибудь вызванной ветром «пробке». И потому начали доставлять контейнеры в российское Приморье, оттуда – железной дорогой до Новороссийска, и далее – туркам.

Смотрите онлайн Политическая Россия Датская Maersk продалась русским. Открыла новый транзитный маршрут (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.