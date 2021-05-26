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Политическая Россия. Датская Maersk продалась русским. Открыла новый транзитный маршрут 26.05.2021

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Политическая Россия 26.05.2021. Датская Maersk продалась русским. Открыла новый транзитный маршрут
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Политическая Россия - Датская Maersk продалась русским. Открыла новый транзитный маршрут (26 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Новый транзитный маршрут через Россию открыл крупнейший контейнерный перевозчик планеты – датская компания Maersk. Явно продавшиеся русским европейцы решили, что невыгодно тащить грузы в Турцию через Суэцкий канал, рискуя застрять в какой-нибудь вызванной ветром «пробке». И потому начали доставлять контейнеры в российское Приморье, оттуда – железной дорогой до Новороссийска, и далее – туркам.

 

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