Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Дело добровольное 26.05.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
  4. 1
Место встречи 26.05.2021. Дело добровольное
26.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 13.05.2021
Еще

Место встречи - Дело добровольное (26 Мая 2021)

165 просмотров
3
0
Поделиться
1
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Пойдут ли прививаться от ковида ради подарков? Почему по темпам вакцинации мы сильно отстаем от Америки и Европы? Не пора ли вводить обязательную вакцинацию? В Польше ради привлечения граждан к вакцинации придумали создать лотерею, в которой среди всех согласившихся привиться будет случайным образом разыгран денежный приз и автомобиль. Интересно, пересилит ли желание получить миллион злотых все опасения по поводу вакцины?

 

Смотрите онлайн Место встречи Дело добровольное (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
д курман
26 Мая 2021, 17:21
Это регламентировано Нюрнбергским кодексом в 1947 году, после дела нацистских врачей – преступников, и Хельсинской декларацией. вас не могут вакцинировать принудительно. Сергей Кравченко
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу