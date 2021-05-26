Пойдут ли прививаться от ковида ради подарков? Почему по темпам вакцинации мы сильно отстаем от Америки и Европы? Не пора ли вводить обязательную вакцинацию? В Польше ради привлечения граждан к вакцинации придумали создать лотерею, в которой среди всех согласившихся привиться будет случайным образом разыгран денежный приз и автомобиль. Интересно, пересилит ли желание получить миллион злотых все опасения по поводу вакцины?

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