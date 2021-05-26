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Дождь. «Оправдания в форме агрессивной атаки»: как Лукашенко объяснил задержание Протасевича 26.05.2021

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Телеканал Дождь 26.05.2021. «Оправдания в форме агрессивной атаки»: как Лукашенко объяснил задержание Протасевича
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Телеканал Дождь - «Оправдания в форме агрессивной атаки»: как Лукашенко объяснил задержание Протасевича (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

В среду, 26 мая, Александр Лукашенко выступил перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Беларуси. Он прокомментировал посадку самолета Ryanair, в котором летел бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапегой. Обсудили слова Лукашенко с политологом Валерием Карбалевичем.

 

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