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Лукашенко о Протасевиче и посаженном самолете. Навальный против колонии

В среду, 26 мая, Александр Лукашенко выступил перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Беларуси. Он прокомментировал посадку самолета Ryanair, в котором летел бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапегой. Обсудили слова Лукашенко с политологом Валерием Карбалевичем.

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