Соловьёв LIVE - «Господин президент, чей Крым и чей Севастополь?» Соловьев обратился к Лукашенко (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, а давление со стороны Запада назвал многоуровневым террором.
По его словам, недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу "удушения".
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