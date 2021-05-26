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Соловьёв LIVE. «Господин президент, чей Крым и чей Севастополь?» Соловьев обратился к Лукашенко 26.05.2021

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Соловьёв LIVE 26.05.2021. «Господин президент, чей Крым и чей Севастополь?» Соловьев обратился к Лукашенко
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Соловьёв LIVE - «Господин президент, чей Крым и чей Севастополь?» Соловьев обратился к Лукашенко (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, а давление со стороны Запада назвал многоуровневым террором.
По его словам, недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу "удушения".

 

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