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«Ребята, хотите ответочку?!» Соловьев поставил на место заговорщиков и предателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, а давление со стороны Запада назвал многоуровневым террором.

По его словам, недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу "удушения".

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