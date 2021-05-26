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Константин Сёмин. Беларусь и Армагеддон. Кошмарят Фейсбук. Воркута без воды. Галопом по Европам 26.05.2021

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Константин Сёмин 26.05.2021. Беларусь и Армагеддон. Кошмарят Фейсбук. Воркута без воды. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Беларусь и Армагеддон. Кошмарят Фейсбук. Воркута без воды. Галопом по Европам (26 Мая 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 26 Мая 2021

В этом выпуске:
- Белавиа на фоне воздушной блокады Беларуси объявила о сокращениях;
- США планировали ядерный удар по Китаю;
- Арктика уже потеряла полтора миллиона квадратных километров льда и полностью растает к середине века;
- На отечественном авторынке бум продаж. Всё в кредит;
- В РЖД посчитали, сколько заключенных пригодилось бы для работ на БАМе;
- РЖД предложили повысить тарифы – и пассажирские, и грузовые;
- Таганский суд оштрафовал Фейсбук на 26 миллионов рублей;
- В Индии закрутили гайки соцсетям и интернет-платформам;
- В Грузии восьмой день бастуют сотрудники заводов Боржоми;
- В Сирии начались президентские выборы;
- Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий участвовать в выборах тем, кто причастен к экстремистским организациям;
- Воркута на грани полного отключения воды;
- Роскосмос будет торговать алкоголем, косметикой, бельем и спорттоварами;
- На Байконуре неизвестные пробрались в цех с недостроенным «Бураном» и написали на его борту «Юра, мы приехали».

 

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