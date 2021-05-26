В этом выпуске:

- Белавиа на фоне воздушной блокады Беларуси объявила о сокращениях;

- США планировали ядерный удар по Китаю;

- Арктика уже потеряла полтора миллиона квадратных километров льда и полностью растает к середине века;

- На отечественном авторынке бум продаж. Всё в кредит;

- В РЖД посчитали, сколько заключенных пригодилось бы для работ на БАМе;

- РЖД предложили повысить тарифы – и пассажирские, и грузовые;

- Таганский суд оштрафовал Фейсбук на 26 миллионов рублей;

- В Индии закрутили гайки соцсетям и интернет-платформам;

- В Грузии восьмой день бастуют сотрудники заводов Боржоми;

- В Сирии начались президентские выборы;

- Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий участвовать в выборах тем, кто причастен к экстремистским организациям;

- Воркута на грани полного отключения воды;

- Роскосмос будет торговать алкоголем, косметикой, бельем и спорттоварами;

- На Байконуре неизвестные пробрались в цех с недостроенным «Бураном» и написали на его борту «Юра, мы приехали».

Смотрите онлайн Константин Сёмин Беларусь и Армагеддон. Кошмарят Фейсбук. Воркута без воды. Галопом по Европам (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.