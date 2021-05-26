Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

- об астральной младшей сестре

- о пиратском захвате Протасевича, о том, почему он касается Украины и чем он грозит Лукашенко

- новый пресс-секретарь Зеленского

- жизнь при Януковиче и при Зеленском

- пресс-конференция Зеленского

- о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске и закрытии авиасообщения с Беларусью

- «Свобода слова – главная ценность страны»

- ответ Зеленского про Путина-убийцу

- пойдут ли танки с Беларуси в Украину

- видео Протасевича

- возрождение ГУЛАГа в России

- о смертной казни

- как теперь украинцам добираться в Россию

- об интервью под дождем с Дмитрием Быковым

- о том, что думает о Гордоне Лукашенко и как Лукашенко встречал Гордона

- разговор с Латушко: проиграли ли белорусы, эффективен ли мирный протест, театр Янки Купалы, что ждет Протасевича

- импотентный Запад

- «Достроенный «Северный поток-2» - это предательство Германией Украины»

- когда и где появятся в продаже конфеты «Гордон в шоколаде»

- о Дмитрии Табачнике

- о референдумах

- об интервью с Дудем и Гариком Харламовым.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Привет Зеленского Ахметову. Что ждет Протасевича. Импотентный Запад. Скабеева (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.