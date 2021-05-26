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Дмитрий Гордон. Привет Зеленского Ахметову. Что ждет Протасевича. Импотентный Запад. Скабеева 26.05.2021

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Дмитрий Гордон 26.05.2021. Привет Зеленского Ахметову. Что ждет Протасевича. Импотентный Запад. Скабеева
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Дмитрий Гордон - Привет Зеленского Ахметову. Что ждет Протасевича. Импотентный Запад. Скабеева (26 Мая 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

 

- об астральной младшей сестре 
- о пиратском захвате Протасевича, о том, почему он касается Украины и чем он грозит Лукашенко
- новый пресс-секретарь Зеленского
- жизнь при Януковиче и при Зеленском
- пресс-конференция Зеленского
- о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске и закрытии авиасообщения с Беларусью
- «Свобода слова – главная ценность страны» 
- ответ Зеленского про Путина-убийцу 
- пойдут ли танки с Беларуси в Украину
- видео Протасевича
- возрождение ГУЛАГа в России
- о смертной казни 
- как теперь украинцам добираться в Россию
- об интервью под дождем с Дмитрием Быковым
- о том, что думает о Гордоне Лукашенко и как Лукашенко встречал Гордона
- разговор с Латушко: проиграли ли белорусы, эффективен ли мирный протест, театр Янки Купалы, что ждет Протасевича
- импотентный Запад
- «Достроенный «Северный поток-2» - это предательство Германией Украины» 
- когда и где появятся в продаже конфеты «Гордон в шоколаде»
- о Дмитрии Табачнике
- о референдумах
- об интервью с Дудем и Гариком Харламовым.

 

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