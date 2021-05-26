Кремль не ожидает "перезагрузки" российско-американских отношений после встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у Москвы не самый лучший опыт "перезагрузки" отношений с США, и инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, сложился в двухсторонних отношениях, тоже имеет мест быть.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.