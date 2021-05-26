Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США 26.05.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
  4. 2
60 минут 26.05.2021. Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США
26.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 20.05.2021
Еще

60 минут - Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США (26 Мая 2021)

444 просмотра
1
1
Поделиться
2
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Кремль не ожидает "перезагрузки" российско-американских отношений после встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у Москвы не самый лучший опыт "перезагрузки" отношений с США, и инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, сложился в двухсторонних отношениях, тоже имеет мест быть.

 

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Лариса Куперман
26 Мая 2021, 19:55

Лукашенко "убил" своего нациста. А вы? У вас полные однососсники нацистов. Что сделали вы, шоу-пропагандисты? Да то же самое, что делаем мы, американцы: засунули языки в ж и помалкиваем, когда у нас отбирают выборы, когда наркоманы-убийцы становятся святыми, когда колза-д хором брешет на Россию и Белоруссию. Но вы молодцы - слились в риторическом экстазе с либердой в осуждении того, кто сделал хоть что-то. Завидно? Ага. Потому и слились.

Ответить
Голосуйте:
-
0
Лариса Куперман
26 Мая 2021, 19:59
Чет вас дальше слушать неохота. Sorry.
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу