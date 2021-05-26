В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Соломчук Дмитро, народний депутат України, фракція «Слуга народу»

– Петровець Олег, політичний консультант

– Чорновіл Тарас, народний депутат III-VI скликань

– Атаманюк Юрій, економіст

– Лазарєв Олександр, політолог

– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання

Обговорювані теми:

– Ситуація в Біларусі. Реакція України та міжнародна. Заяви Лукашенка

– Північний потік-2 — кінець української ГТС? Захід знімає санкції.

– Річниця боїв за Донецький аеропорт. Ситуація на Донбасі. Відеоконференція радників Нормандського формату

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