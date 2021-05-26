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Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат". Когда украинцы увидят свет в конце тоннеля 26.05.2021

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Перший Незалежний 26.05.2021. Ток-шоу "Украинский формат". Когда украинцы увидят свет в конце тоннеля
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Украинский формат". Когда украинцы увидят свет в конце тоннеля (26 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 26 Мая 2021

В эфире "Першого Незалежного" большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Дианой Панченко.

 

Гость первой части: нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Гости студии: эксперт в сфере энергетики Андрей Гнатуш, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, нардепы от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и Анатолий Бурмич, военный историк Юрий Дудкин, политолог Владимир Цыбулько, нардеп Анна Скороход, военный эпидемиолог Сергей Кравченко, экономический эксперт Юрий Атаманюк, правовед Денис Ярославский

 

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