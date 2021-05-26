Шоу "Большой день". Отношения Украины и Беларуси. Встреча Путина и Байдена

В эфире "Першого Незалежного" большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Дианой Панченко.

Гость первой части: нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Гости студии: эксперт в сфере энергетики Андрей Гнатуш, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, нардепы от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и Анатолий Бурмич, военный историк Юрий Дудкин, политолог Владимир Цыбулько, нардеп Анна Скороход, военный эпидемиолог Сергей Кравченко, экономический эксперт Юрий Атаманюк, правовед Денис Ярославский

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "Украинский формат". Когда украинцы увидят свет в конце тоннеля (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.