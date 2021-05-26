Время покажет (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
— президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
— 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США.
Латвия на грани фола, в Риге срывают белорусские флаги и угрожают заложниками, что дальше? Тучи сгущаются над республикой, Европа вводит новые санкции против РБ и не может простить инцидент с самолетом. Кто она, Софья Сапега, подруга задержанного в Минске Протасевича? Что грозит гражданке России в Белоруссии. Стрельба в прямом эфире, в годовщину смерти Джорджа Флойда кровавые разборки начались в Миннеаполисе.
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