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Время покажет 26.05.2021
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Время покажет (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

— 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США.

 

Латвия на грани фола, в Риге срывают белорусские флаги и угрожают заложниками, что дальше? Тучи сгущаются над республикой, Европа вводит новые санкции против РБ и не может простить инцидент с самолетом. Кто она, Софья Сапега, подруга задержанного в Минске Протасевича? Что грозит гражданке России в Белоруссии. Стрельба в прямом эфире, в годовщину смерти Джорджа Флойда кровавые разборки начались в Миннеаполисе.

 

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Комментариев: 3
Лариса Куперман
26 Мая 2021, 20:18
Лукашенко не надо выкручиваться, майкл. Это мы с тобой выкручиваемся, когда бомбим чужие страны, и прикрываемся демократией. А Лукашенко спас самолет и поймал нациста. Все просто, майкл. А ты крутись дальше, чтобы побираться на толерантных российских токшоу :)
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Лариса Куперман
26 Мая 2021, 20:33
Эта янина уверена, что протоплазмович был в адеквате тогда, когда призывал убивать белоруссов. А я уверена, что нацистов надо уничтожать. Лукашенко уничтожил одного. Потому янина и боится, что протоплазмович теперь сдаст всех своих хозяев, потому, что это чмо инетное смелый только в сети, а по жизни - табаки :) янина боится, что хозяева сочтут и ее ненадобностью, как сочли лишним террориста протоплазмовича и сдали его :)
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Лариса Куперман
26 Мая 2021, 21:08
Ой, не могу от смеха :) майклу еще простительно тупить "рюски плоха понимай", а вот янина и кирилл - это нечто :) Доводы, доказательства - мимофазы, их слушать не учили, их учили брехать и гадить. Поэтому они веселят даже больше, чем зеленый гороховый шут :)
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