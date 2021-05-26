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Лариса Куперман Лукашенко не надо выкручиваться, майкл. Это мы с тобой выкручиваемся, когда бомбим чужие страны, и прикрываемся демократией. А Лукашенко спас самолет и поймал нациста. Все просто, майкл. А ты крутись дальше, чтобы побираться на толерантных российских токшоу :) Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

Лариса Куперман Эта янина уверена, что протоплазмович был в адеквате тогда, когда призывал убивать белоруссов. А я уверена, что нацистов надо уничтожать. Лукашенко уничтожил одного. Потому янина и боится, что протоплазмович теперь сдаст всех своих хозяев, потому, что это чмо инетное смелый только в сети, а по жизни - табаки :) янина боится, что хозяева сочтут и ее ненадобностью, как сочли лишним террориста протоплазмовича и сдали его :) Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0