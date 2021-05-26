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20 мая в Рейкьявике прошла первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили двусторонние отношения, присутствие российских военных у границ с Украиной и оппозиционного политика Алексея Навального. Также 24 мая консультации по линии советов безопасности провели секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан в Женеве.

Согласно данным Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и позволили лучше понять позиции друг друга, несмотря на «сохраняющиеся разногласия». О практическом результате обеих встреч Екатерина Котрикадзе поговорила с профессором Стэнфордского университета, бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Майкл Макфол о «слащавых переговорах» США с Россией и выступлении Маска на прокремлевском форуме (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.