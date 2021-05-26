Царьград. Главное. Важное заявление Путин: «зубы выбьем всем», кто желает «откусить» Сибирь от России 20.05.2021

Царьград. Главное. В Якутии обязательная вакцинация, в ЦБ «революция» против МВФ, в Минфине «радужное» восстановление 25.05.2021

В эксклюзивном интервью «Царьграду» академик РАН Сергей Глазьев обозначил ключевые провалы, которые были допущены в отечественной экономике. Впервые известный экономист назвал сумму нанесенного России ущерба. Предметный анализ происходящего и варианты преодоления накопившихся проблем сегодня в «Царьград.Главное».

Смотрите онлайн Царьград. Главное Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.