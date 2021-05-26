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Царьград. Главное. Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления 26.05.2021

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Царьград. Главное 26.05.2021. Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления
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Царьград. Главное - Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления (26 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В эксклюзивном интервью «Царьграду» академик РАН Сергей Глазьев обозначил ключевые провалы, которые были допущены в отечественной экономике. Впервые известный экономист назвал сумму нанесенного России ущерба. Предметный анализ происходящего и варианты преодоления накопившихся проблем сегодня в «Царьград.Главное».

 

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