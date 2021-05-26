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В среду, 26 мая, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете избираться причастным к экстремистским организациям. Он был внесен в начале мая и прошел нижнюю палату парламента в предельно сжатые сроки. Заключительное третье чтение закона и вовсе уложилось в десять минут.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных митингов в Белоруссии. Об этом она заявила в видеобращениин на Youtube.

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