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Дождь. В Беларуси готовится новая волна протестов. Блогеры против Pfizer 26.05.2021

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Телеканал Дождь 26.05.2021. В Беларуси готовится новая волна протестов. Блогеры против Pfizer
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Телеканал Дождь - В Беларуси готовится новая волна протестов. Блогеры против Pfizer (26 Мая 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 26 Мая 2021

В среду, 26 мая, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете избираться причастным к экстремистским организациям. Он был внесен в начале мая и прошел нижнюю палату парламента в предельно сжатые сроки. Заключительное третье чтение закона и вовсе уложилось в десять минут. 

 

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных митингов в Белоруссии. Об этом она заявила в видеобращениин на Youtube.

 

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