Видео - Время покажет. Встреча в Женеве (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Вечер с Соловьевым. Есть рубильничек! Бац! И тишина… Выиграет тот, у кого реальная сила в руках
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16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США. В Кремле заявили, что темами переговоров станет состояние российско-американских отношений и перспективы их дальнейшего развития, проблема стратегической стабильности, а также взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией и урегулирование региональных вооруженных конфликтов.
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