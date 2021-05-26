Вечер с Соловьевым. Есть рубильничек! Бац! И тишина… Выиграет тот, у кого реальная сила в руках

Сергей Михеев не о политике. Илон Маск, Евровидение, вакцинация и другие темы

16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США. В Кремле заявили, что темами переговоров станет состояние российско-американских отношений и перспективы их дальнейшего развития, проблема стратегической стабильности, а также взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией и урегулирование региональных вооруженных конфликтов.

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