Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Встреча в Женеве 26.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 26.05.2021. Время покажет. Встреча в Женеве
26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021
Еще

Видео - Время покажет. Встреча в Женеве (26 Мая 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 26 Мая 2021

16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США. В Кремле заявили, что темами переговоров станет состояние российско-американских отношений и перспективы их дальнейшего развития, проблема стратегической стабильности, а также взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией и урегулирование региональных вооруженных конфликтов. 

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Встреча в Женеве (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу