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Время покажет. Об инциденте в Минске 26.05.2021

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Видео 26.05.2021. Время покажет. Об инциденте в Минске
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Видео - Время покажет. Об инциденте в Минске (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии. Сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по его словам, оперативно довела информацию до экипажа согласно международным правилам.

 

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