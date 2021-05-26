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Сергей Михеев не о политике. Илон Маск, Евровидение, вакцинация и другие темы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии. Сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по его словам, оперативно довела информацию до экипажа согласно международным правилам.

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