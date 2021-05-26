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Соловьёв LIVE. Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова 26.05.2021

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Соловьёв LIVE 26.05.2021. Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова
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Соловьёв LIVE - Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

- Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию
- Байден, Макрон, Меркель - все хотят говорить с Россией 

Об этом поговорим с нашими экспертами: Андреем Кривошеевым, Яковом Кедми, Ростиславом Ищенко и Тимофеем Сергейцевым.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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