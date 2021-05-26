СРОЧНО! Встреча Путина и Байдена в Женеве. ЕС угрожает Белоруссии. Лабиринт Карнаухова

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«Ребята, хотите ответочку?!» Соловьев поставил на место заговорщиков и предателей

«Господин президент, чей Крым и чей Севастополь?» Соловьев обратился к Лукашенко

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

- Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию

- Байден, Макрон, Меркель - все хотят говорить с Россией

Об этом поговорим с нашими экспертами: Андреем Кривошеевым, Яковом Кедми, Ростиславом Ищенко и Тимофеем Сергейцевым.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.