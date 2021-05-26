Соловьёв LIVE - Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова (26 Мая 2021)
Опубликовано: 26 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.
- Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию
- Байден, Макрон, Меркель - все хотят говорить с Россией
Об этом поговорим с нашими экспертами: Андреем Кривошеевым, Яковом Кедми, Ростиславом Ищенко и Тимофеем Сергейцевым.
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