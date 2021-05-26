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Вечер с Владимиром Соловьевым 26.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 26.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (26 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 26 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

одобрение на захват самолёта Лукашенко получил в Кремле, так сегодня заявили в Европе, совершенно не стесняясь в терминах. Казалось, что захват самолёта это трагические события 11.09.2001 в Штатах, вот что это такое, а теперь президента РБ по сути приравняли к тем бандитам. Про покровительство Кремля тут и говорить нечего, понятно, что никаких доказательств никто не привёл, зато теперь будет повод ввести стотысячную порцию санкций.

 

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