одобрение на захват самолёта Лукашенко получил в Кремле, так сегодня заявили в Европе, совершенно не стесняясь в терминах. Казалось, что захват самолёта это трагические события 11.09.2001 в Штатах, вот что это такое, а теперь президента РБ по сути приравняли к тем бандитам. Про покровительство Кремля тут и говорить нечего, понятно, что никаких доказательств никто не привёл, зато теперь будет повод ввести стотысячную порцию санкций.

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