Накануне предварительного голосования партии «Единая Россия» и выборов в Государственную Думу России, общественная организация «Адыгэ Хасэ», объединяющая в Сочи адыгов-шапсугов, высказалась в поддержку Константина Затулина. Президиум этой НКО на своем расширенном заседании единогласно проголосовал в поддержку парламентария и официально рекомендовал членам своей организации поддержать Затулина в ходе праймериз.

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