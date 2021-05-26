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Политическая Россия. Кавказские радикалы, снёсшие русских солдат в Сочи, выдвинули своего кандидата в Госдуму 26.05.2021

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Политическая Россия 26.05.2021. Кавказские радикалы, снёсшие русских солдат в Сочи, выдвинули своего кандидата в Госдуму
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Политическая Россия - Кавказские радикалы, снёсшие русских солдат в Сочи, выдвинули своего кандидата в Госдуму (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 26 Мая 2021

Накануне предварительного голосования партии «Единая Россия» и выборов в Государственную Думу России, общественная организация «Адыгэ Хасэ», объединяющая в Сочи адыгов-шапсугов, высказалась в поддержку Константина Затулина. Президиум этой НКО на своем расширенном заседании единогласно проголосовал в поддержку парламентария и официально рекомендовал членам своей организации поддержать Затулина в ходе праймериз.

 

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