- Европейские компании отныне обходят небо Белоруссии, а «Belavia» запрещено появляться в аэропортах Европы. Кто и зачем делает из Белоруссии страну-изгой, и государство-террориста?



- Как Роман Протасевич попал на обложку нацистского издания, да еще и при полной боевой выкладке? Чем прославился на украинском майдане, и в рядах карателей нацбатальонов?



- Зачем ВСУ и нацбаты прицельно бьют по православным храмам Донбасса? Кто отдает приказы поливать огнем прихожан в дни самых главных религиозных праздников во время литургии?



- Американские СМИ снова обвиняют Россию, теперь уже в создании НЛО подводных и космических. Почему вдруг новости об инопланетянах всерьез обсуждают в высших кругах Пентагона, кому и зачем понадобилась новая пугалка?



- Как на Западе отреагировали на выступление министра обороны России Сергея Шойгу, о том что у нас началось серийное производство боевых роботов? На что они способны, и в каких боевых условиях уже доказали свою эффективность?

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