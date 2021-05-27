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Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.