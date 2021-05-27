Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Мария Захарова (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
Ася Рак, экономический обозреватель
Живой гвоздь
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
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