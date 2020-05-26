Мир перевернулся: президент США Джо Байден уверенно пошел по пути своего предшественника Дональда Трампа как минимум в одном - его теперь тоже обвиняют в работе на Россию. Причем и республиканцы, и демократы. И даже президент Украины Владимир Зеленский. Как такое стало возможным?

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