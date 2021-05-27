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Николай Стариков. Арабо-израильский конфликт. Дело Протасевича и приговор Платошкину 27.05.2021

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Николай Стариков 27.05.2021. Арабо-израильский конфликт. Дело Протасевича и приговор Платошкину
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Николай Стариков - Арабо-израильский конфликт. Дело Протасевича и приговор Платошкину (27 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О задержании основателя Нехты в Минске 
- К чему суд приговорил Платошкина
- Про палестино-израильский конфликт
- Будет ли Россия продавать нефть и газ за рубли
- О «Северном потоке-2» и газотранспортной системе Украины
- Про фильм «Обитель»
- Нужно ли сегодня инвестировать 
- О смене герба на российских монетах в 2006 году
- Что такое потребительский патриотизм
-  Почему Жириновский против Сталина 
- Что такое Справедливый базовый доход и какие проблемы он решает
- Как остановить инфляцию
- Почему на деньгах пишут «Билет Банка России»
- Почему советско-финская война не считается частью Второй мировой
- О судьбе старшего сына Сталина 
- Как Николай Стариков стал писателем
- Правильным ли курсом идёт Россия 
- Как происходящее в  Средней Азии отражается на России
- Как Евгений Фёдоров раскалывает патриотов 
- Применимы ли учения Ленина сегодня
- О Чечне и Рамзане Кадырове
- Мнение о Сергее Глазьеве 
- Об оценке эффективности Путина
- Есть ли будущее за криптовалютой
- О воплощении идеи ответственности депутатов перед избирателями 
- Зачем нужна дипломатия 
- Как умер Брежнев
- Что такое «Изборский клуб» и кто туда входит.

 

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