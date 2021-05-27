Выступление Лукашенко: нет смысла шатать Белоруссию. Все хотят говорить с Россией. Поле Куликова

София Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии. Сапега уточнила, что является гражданкой России, в настоящее время проживает в Вильнюсе. Это признание стало шоком для ее матери...

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Невинные овечки?» Вся правда о двойной жизни Протасевича и Сапеги (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.