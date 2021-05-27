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Соловьёв LIVE. «Невинные овечки?» Вся правда о двойной жизни Протасевича и Сапеги 27.05.2021

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Соловьёв LIVE 27.05.2021. «Невинные овечки?» Вся правда о двойной жизни Протасевича и Сапеги
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Соловьёв LIVE - «Невинные овечки?» Вся правда о двойной жизни Протасевича и Сапеги (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

София Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии. Сапега уточнила, что является гражданкой России, в настоящее время проживает в Вильнюсе. Это признание стало шоком для ее матери...

 

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