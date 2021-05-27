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Политическая Россия. Внимание, провокация: зачем Запад посадил самолёт в Минске? Николай Стариков 27.05.2021

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Политическая Россия 27.05.2021. Внимание, провокация: зачем Запад посадил самолёт в Минске? Николай Стариков
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Политическая Россия - Внимание, провокация: зачем Запад посадил самолёт в Минске? Николай Стариков (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

 

- О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии
- Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолёта?
- О выступлении Лукашенко по поводу инцидента
- Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом? 
- О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе
- Как будут работать с бывшим редактором Nexta?

 

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