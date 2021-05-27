Кавказские радикалы, снёсшие русских солдат в Сочи, выдвинули своего кандидата в Госдуму

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

- О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии

- Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолёта?

- О выступлении Лукашенко по поводу инцидента

- Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом?

- О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе

- Как будут работать с бывшим редактором Nexta?

Смотрите онлайн Политическая Россия Внимание, провокация: зачем Запад посадил самолёт в Минске? Николай Стариков (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.