Политическая Россия - Внимание, провокация: зачем Запад посадил самолёт в Минске? Николай Стариков (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".
- О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии
- Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолёта?
- О выступлении Лукашенко по поводу инцидента
- Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом?
- О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе
- Как будут работать с бывшим редактором Nexta?
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