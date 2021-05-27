В первый день саммита лидеров стран ЕС произошел инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Чем вызвана беспрецедентно бурная реакция на это событие, тогда как несколько аналогичных ситуаций в недавнем прошлом были на Западе проигнорированы?

Почему Европа сразу решила наказать Белоруссию, не дожидаясь итогов расследования, а обсуждение отношений с Россией происходило в закрытом режиме с отключенными мобильными телефонами? Что означает решение лидеров Евросоюза об ужесточении пяти принципов отношений с Россией, объявленных Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини?

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