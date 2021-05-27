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Между тем. ЕС: пять принципов для России 26.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 26.05.2021. ЕС: пять принципов для России
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Между тем с Наталией Метлиной - ЕС: пять принципов для России (26 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

В первый день саммита лидеров стран ЕС произошел инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Чем вызвана беспрецедентно бурная реакция на это событие, тогда как несколько аналогичных ситуаций в недавнем прошлом были на Западе проигнорированы?

 

Почему Европа сразу решила наказать Белоруссию, не дожидаясь итогов расследования, а обсуждение отношений с Россией происходило в закрытом режиме с отключенными мобильными телефонами? Что означает решение лидеров Евросоюза об ужесточении пяти принципов отношений с Россией, объявленных Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини?

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной ЕС: пять принципов для России (26 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Вовка Добрая Душа
27 Мая 2021, 15:04
ЕС свора мелких собачек возглавляемой Фредериком Моргарини ....
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