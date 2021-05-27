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«Необходимо судить в Гааге». Какие шансы у оппозиции Беларуси на признание Лукашенко преступником

Страны ЕС начали ограничивать полеты в Беларусь после того, как 23 мая рейс авиакомпании RyanAir, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сесть в аэропорту Минска. Экипаж получил сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находились бывший главный редактор протестного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.



Свое воздушное пространство для Беларуси закрыли Великобритания, Франция, Швеция, Латвия, Финляндия, Чехия, Польша. Кроме того, Литва запретила принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси, а Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью. 26 мая Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушное пространство Беларуси.

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