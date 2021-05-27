Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич 27.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 27.05.2021. Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич
27.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 21.05.2021
Еще

НАШ - Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич (27 Мая 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 27 Мая 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Всесвітній день сміливих рішень. Коли влада наважиться на сміливий вчинок? 
— Донбас. Зміна місця перемовин. Нормандські радники не домовились
— Білорусь. Протасевич
— Російська мова у Харкові
— Незадане питання Зеленському. Чому Нацрада атакує НАШ?
— Конфлікт Зеленський-Кличко

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Валентин Землянський, аналітик експертного уряду  
— Вадим Галайчук, народний депутат України, партія "Слуга народу" 
— Валерій Димов, політолог  
— Віктор Скаршевський, економічний експерт   

II ЧАСТИНА
— Дмитро Раімов, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров’я  

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу