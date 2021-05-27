НАШ - Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Всесвітній день сміливих рішень. Коли влада наважиться на сміливий вчинок?
— Донбас. Зміна місця перемовин. Нормандські радники не домовились
— Білорусь. Протасевич
— Російська мова у Харкові
— Незадане питання Зеленському. Чому Нацрада атакує НАШ?
— Конфлікт Зеленський-Кличко
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Валентин Землянський, аналітик експертного уряду
— Вадим Галайчук, народний депутат України, партія "Слуга народу"
— Валерій Димов, політолог
— Віктор Скаршевський, економічний експерт
II ЧАСТИНА
— Дмитро Раімов, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров’я
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