Важное. Цена ареста Протасевича для Беларуси. Годовщина боев за Донецкий аэропорт

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Всесвітній день сміливих рішень. Коли влада наважиться на сміливий вчинок?

— Донбас. Зміна місця перемовин. Нормандські радники не домовились

— Білорусь. Протасевич

— Російська мова у Харкові

— Незадане питання Зеленському. Чому Нацрада атакує НАШ?

— Конфлікт Зеленський-Кличко

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Валентин Землянський, аналітик експертного уряду

— Вадим Галайчук, народний депутат України, партія "Слуга народу"

— Валерій Димов, політолог

— Віктор Скаршевський, економічний експерт

II ЧАСТИНА

— Дмитро Раімов, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров’я

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.