Помните свой первый эфир у Владимира Соловьева?

Готовитесь к эфиру?

Кем себя считаете в первую очередь?

Вы были хорошим учеником?

Интересней быть депутатом советским или российским?

Почему пришлось уехать и России?

По какому принципу выбирали страну?

За что сидели в тюрьме?

Приходилось идти против собственных принципов?

Чем вдохновляетесь, когда сталкиваетесь с непониманием?

Вы религиозный человек?

Какую литературу посоветуете молодому поколению?

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