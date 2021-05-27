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Соловьёв LIVE. Сергей Станкевич: монолог. Премьера 27.05.2021

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Соловьёв LIVE 27.05.2021. Сергей Станкевич: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Сергей Станкевич: монолог. Премьера (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Помните свой первый эфир у Владимира Соловьева? 
Готовитесь к эфиру? 
Кем себя считаете в первую очередь? 
Вы были хорошим учеником? 
Интересней быть депутатом советским или российским? 
Почему пришлось уехать и России? 
По какому принципу выбирали страну? 
За что сидели в тюрьме? 
Приходилось идти против собственных принципов? 
Чем вдохновляетесь, когда сталкиваетесь с непониманием? 
Вы религиозный человек? 
Какую литературу посоветуете молодому поколению?

 

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