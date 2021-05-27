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«Невинные овечки?» Вся правда о двойной жизни Протасевича и Сапеги

Яков Кедми прокомментировал последствия инцидента с минским задержанием Романа Протасевича.

История с посадкой из-за сообщения о бомбе самолета в Минске и последовавшим за этим арестом обвиняемого в экстремизме сооснователя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, благодаря усилиям руководства стран Запада и подконтрольных им СМИ, приобрела характер международного политического скандала.

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