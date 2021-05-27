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Соловьёв LIVE. «Они все в шоке!»: Кедми указал на главный повод для БЕШЕНСТВА Запада в истории с Протасевичем 27.05.2021

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Соловьёв LIVE 27.05.2021. «Они все в шоке!»: Кедми указал на главный повод для БЕШЕНСТВА Запада в истории с Протасевичем
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Соловьёв LIVE - «Они все в шоке!»: Кедми указал на главный повод для БЕШЕНСТВА Запада в истории с Протасевичем (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Яков Кедми прокомментировал последствия инцидента с минским задержанием Романа Протасевича.

 

История с посадкой из-за сообщения о бомбе самолета в Минске и последовавшим за этим арестом обвиняемого в экстремизме сооснователя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, благодаря усилиям руководства стран Запада и подконтрольных им СМИ, приобрела характер международного политического скандала.

 

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